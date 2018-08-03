В Улан-Удэ произошёл конфликт между коммунистами (видео)

















Когда, наконец, появился лидер КПРФ Вячеслав Мархаев со своим однопартийцем Баиром Цыреновым, разгорелся конфликт.



- Почему спишь?! Мы приехали в половину 9-го, ты спишь в машине, ещё бегает, людей собирает, - раскритиковал Бато Багдаев Баира Цыренова.



- Во-первых, ты застегнись, - обратился к Багдаеву Вячеслав Мархаев.



- Застегнусь. Вячеслав Михайлович, а где люди-то?! – требовал ответа про отсутствие избирателей Бато Багдаев.



Затем между ними состоялся следующий диалог:



- Продолжаете вот здесь мутить, - обратился к бывшему соратнику Вячеслав Мархаев.



- Не ты, а вы. Мы с вами не друзья. Хоть и водку вместе пили, - ответил Бато Багдаев. –Вячеслав Михайлович, я вас приглашаю на дебаты. Но вы же не придёте, вы же трус. Вы же на дебаты не придёте. Вы будете прятаться за спиной этого мальчика, Баира Цыренова. Вы же трус, вы никогда не ходите на дебаты!



- Вы его сейчас оскорбляете по сути дела. Трусом назвали, - вмешался в разговор Баир Цыренов.



- Так я в лицо говорю. Я констатирую факт.



- Вы себя ведёте эпатажно, некрасиво, подло, кричите, истерики эти, эпатаж.



- А что делать? Да потому что он не слышит! Он слушает, но не слышит!



В итоге не услышанными оказались все участники конфликта. Вячеслав Мархаев вызов на дуэль не принял. И, по словам Багдаева, это уже 15-й его отказ, уточняет АТВ.





Встреча с избирателями и руководителями КПРФ должна была пройти в 140-м микрорайоне Улан-Удэ, в здании новой амбулатории. Странно, но на разговор с коммунистом почему-то никто не пришёл. Разбавило тоску неожиданное появление Батодалая Багдаева, представителя партии КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), сообщается в сюжете телекомпании АТВ.