Губернатор Забайкалья сократит штат министерств

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подпишет постановление правительства об уменьшении на семь человек предельной численности высших органов власти региона
Согласно документу, изменения вносятся в предельную численность аппаратов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, сообщает «Заб.ру».
Так, в минэкономразвития края предельная численность работников сократится с 56 до 54-х, в минтерразвития – с 92 до 91 единицы, в министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей – с 31 до 30-ти, в минспорта – с 15 до 14-ти, в РСТ – с 33 до 32-х, в Госинспекции Забайкальского края – со 100 до 98-ми.
При этом предельная численность сотрудников администрации губернатора будет увеличена со 156 до 157 единиц.
После принятия документа предельная численность работников органов власти края будет уменьшена на семь человек – с 1550 до 1543 единиц, уточняет «Заб.ру».
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