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ОМОН «Кречет» в Бурятии отметил 31-летие со дня образования

ОМОН «Кречет» в Бурятии отметил 31-летие со дня образования
Общество,  Фото:Росгвардия
Отличившихся бойцов наградили

31 год исполнился ОМОН «Кречет» в Бурятии. Отряд милиции особого назначения был создан 18 марта 1993 года.

«Сейчас основными задачами спецподразделения является борьба с вооруженными преступниками и преступными группировками, участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий в регионе», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Особую роль в отряде играют сотрудники инженерно-технического подразделения – взрывотехники и кинологи.

За многолетнюю историю отряда сотрудники Бурятского ОМОНа несли боевую службу на Северном Кавказе, принимая участие в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Сейчас бойцы ОМОН «Кречет» участвуют в специальной военной операции.

Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов сил специального назначения, поблагодарив за достойную службу и профессионализм.

Отличившимся при исполнении служебного долга сотрудникам спецподразделения, в том числе в ходе спецоперации, вручили государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарности.



Только в прошлом году сотрудники ОМОН «Кречет» порядка 300 раз привлекались к проведению специальных операций, в результате которых задержаны более 60 подозреваемых, из незаконного оборота изъято денежных средств, драгоценных металлов, биологических ресурсов и других материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей, более 750 литров алкогольной продукции, пять единиц автомототранспорта. В ходе пресечения незаконного игорного бизнеса изъято 48 игровых автоматов.


ОМОН Росгвардия

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