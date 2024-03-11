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В горном селе Бурятии строят новый ФАП

В горном селе Бурятии строят новый ФАП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медпункт оснастят современным оборудованием и техникой

В самом отдалённом селе Окинского района Бурятии – Алаг-Шулуне – строится новый фельдшерско-акушерский пункт. В район уже прибыло оборудование для нового ФАП.

- Автотрассы до Алаг-Шулуна нет. Из села Хужир оборудование довезли сотрудники АХО администрации Окинского района. Горная дорога очень сложная, с разнообразным рельефом, множеством подъёмов, спусков, где и обычный «УАЗ» еле развернётся. К тому же нужно перейти три ледовые переправы, а где-то ехать и по льду, - сообщили в администрации района.

Сегодня существующий фельдшерско-акушерский пункт улуса Алаг-Шулун оказывает медицинские услуги 104 жителям населённых пунктов Алаг-Шулун, Бурэнгол и животноводческих точек Жаргаланта, Тухэрен тала. Работает в ФАПе вот уже пятый год фельдшер Лариса Данцаранова.

- Очень рады строительству нового ФАП. Он будет оснащён современным оборудованием и техникой. Лечить жителей будем в комфортных условиях. Качество и доступность оказания медуслуг повысится в разы, - рассказала медик.
Окинский район Бурятия строительство ФАП здравоохранение

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