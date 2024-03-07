Они успешно сдали экзамены
Пять осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, успешно сдали экзамен и получили специальность «станочник-распиловщик». Осуждённым вручили свидетельства государственного образца.
- По результатам обучения преподаватели отметили хорошую подготовку осуждённых и дали положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Теперь после освобождения мужчины смогут трудоустроиться по профессии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 10 осуждённых из колонии-поселения №3 выучились на кочегаров.
В Улан-Удэ пять осуждённых выучились на станочников-распиловщиков
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