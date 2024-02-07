Даурский журавль и белый гусь включены в Красную книгу Бурятии

В республике вышло новое издание книги



В Бурятии вышло четвёртое переиздание Красной книги республики (0+). В неё внесены 213 объектов животного мира и 298 объектов растительного мира.



- В 2023 году минприроды РБ совместно с Бурятским государственным университетом, институтом общей экспериментальной биологии СО РАН и другими научными организациями подготовило четвёртое издание Красной книги Республики Бурятия. Оно дополнено новыми объектами животного мира, такими как даурский журавль, белый гусь, комибена красивая, рыжепоясничная ласточка, чернозобая гагара и другие, - прокомментировал Владимир Мушталев, начальник отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия.



В рамках цифровизации также разработаны информационно-аналитическая система и геоинформационный портал, в которых размещена информация об особо охраняемых природных территориях, водных, лесных ресурсах, а также сведения о минерально-сырьевых ресурсах Бурятии.



- В информационно-аналитической системе «Природа Бурятии» (6+), размещённой в сети интернет по адресу redbook.burpriroda.ru, представлена не только электронная модель «Красной книги» Республики Бурятия, но также объекты растительного и животного мира, произрастающих или обитающих на территории Республики Бурятия. А это 4864 объектов растительного мира и 4600 объектов животного мира, - прокомментировал Антон Будунов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии.



Как отметили в министерстве природных ресурсов РБ, в Бурятии Красная книга издавалась три раза. Переиздание происходит раз в 10 лет, и третье издание было выпущено в 2013 году и включало себя 185 объектов животного мира и 282 объекта растительного мира.



Возрастное ограничение: 6+.

