Улан-удэнцев зовут посмотреть на сокровища буддийской культуры

Общество, Фото: Музей истории Бурятии

В экспозиции можно увидеть скульптуры буддийских божеств, маски из мистерии Цам, листы Атласа тибетской медицины



Жители и гости республики могут посетить выставку «Сокровища буддийской культуры и искусства», которая проходит в Музее истории Бурятии. Экспозиция посвящена основным положениям буддийского Учения о мудрости и сострадании.



- На выставке представлены высокохудожественные изделия выдающегося ламы-скульптора Санжи-Цыбик Цыбикова и его знаменитой школы оронгойских мастеров конца XIX – начала ХХ вв. Скульптурные произведения мастера не имеют аналогов ни в Монголии, ни в Тибете. Техника изготовления буддийских скульптур бурятских мастеров из папье-маше в настоящее время утрачена. Сегодня работы. Цыбикова и его школы демонстрируют самобытность, высокий уровень художественной культуры и служат эталоном буддийского искусства Бурятии, - рассказали сотрудники музея.



Также представлена одна из ярких коллекций музея - маски и костюмы персонажей театрализованного богослужения Цам – «Цам Докшит» и «Цам Дуйнхор».



Кроме того, в экспозиции представлены основные листы редчайшего памятника науки и искусства Атласа тибетской медицины



Гости выставки также могут увидеть изделия мелкой скульптурной пластики стран буддийского зарубежья: Индии, Непала, Тибета, стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии и Монголии.





Возрастное ограничение 6+

