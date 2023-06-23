В экспозиции можно увидеть скульптуры буддийских божеств, маски из мистерии Цам, листы Атласа тибетской медицины
Жители и гости республики могут посетить выставку «Сокровища буддийской культуры и искусства», которая проходит в Музее истории Бурятии. Экспозиция посвящена основным положениям буддийского Учения о мудрости и сострадании.
- На выставке представлены высокохудожественные изделия выдающегося ламы-скульптора Санжи-Цыбик Цыбикова и его знаменитой школы оронгойских мастеров конца XIX – начала ХХ вв. Скульптурные произведения мастера не имеют аналогов ни в Монголии, ни в Тибете. Техника изготовления буддийских скульптур бурятских мастеров из папье-маше в настоящее время утрачена. Сегодня работы. Цыбикова и его школы демонстрируют самобытность, высокий уровень художественной культуры и служат эталоном буддийского искусства Бурятии, - рассказали сотрудники музея.
Также представлена одна из ярких коллекций музея - маски и костюмы персонажей театрализованного богослужения Цам – «Цам Докшит» и «Цам Дуйнхор».
Кроме того, в экспозиции представлены основные листы редчайшего памятника науки и искусства Атласа тибетской медицины
Гости выставки также могут увидеть изделия мелкой скульптурной пластики стран буддийского зарубежья: Индии, Непала, Тибета, стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии и Монголии.
Возрастное ограничение 6+
Улан-удэнцев зовут посмотреть на сокровища буддийской культуры
Общество, Фото:
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