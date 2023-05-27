В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился мужчина, который находится в одном из исправительных учреждений республики. Он пожаловался на нарушение своих прав. Речь шла о медицинском обслуживании и приёме назначенных врачом лекарств.
Омбудсмен, в свою очередь, попросила Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провести проверку. Осуждённого осмотрели медик, который пришёл к выводу, что операция ему не требуется.
При этом нарушение прав заключённого по оказанию медицинской помощи в связи с имеющимся у него заболеванием подтвердилось. Руководству колонии внесли представление, которое сейчас находится на рассмотрении.
- Необходимые лекарственные препараты хранятся в медицинской части учреждения. Их предоставят осуждённому по назначению врача, – рассказали в аппарате уполномоченного.
Заключённого в Бурятии оставили без медицинской помощи
Общество, Фото:
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