Заключённого в Бурятии оставили без медицинской помощи

В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился мужчина, который находится в одном из исправительных учреждений республики. Он пожаловался на нарушение своих прав. Речь шла о медицинском обслуживании и приёме назначенных врачом лекарств.



Омбудсмен, в свою очередь, попросила Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провести проверку. Осуждённого осмотрели медик, который пришёл к выводу, что операция ему не требуется.



При этом нарушение прав заключённого по оказанию медицинской помощи в связи с имеющимся у него заболеванием подтвердилось. Руководству колонии внесли представление, которое сейчас находится на рассмотрении.



- Необходимые лекарственные препараты хранятся в медицинской части учреждения. Их предоставят осуждённому по назначению врача, – рассказали в аппарате уполномоченного.