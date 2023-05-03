Победителей и участников наградили сладостями
В улан-удэнском СИЗО №1 провели турнир по подтягиванию на перекладине, а также сдали нормативы комплекса спортивных упражнений среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.
В начале спортивных мероприятий сотрудник воспитательной службы учреждения провёл разминку и инструктаж о недопущении травматизма, после чего подростки продемонстрировали хорошую физическую подготовку.
По итогам соревнований победителей и участников наградили сладкими призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по подтягиванию
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