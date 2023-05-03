03 мая

02 мая

Популярное

В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по подтягиванию

В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по подтягиванию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Победителей и участников наградили сладостями

В улан-удэнском СИЗО №1 провели турнир по подтягиванию на перекладине, а также сдали нормативы комплекса спортивных упражнений среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.

В начале спортивных мероприятий сотрудник воспитательной службы учреждения провёл разминку и инструктаж о недопущении травматизма, после чего подростки продемонстрировали хорошую физическую подготовку.

По итогам соревнований победителей и участников наградили сладкими призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В одном из сёл Бурятии опора угрожающе нависла над дорогой
В одном из сёл Бурятии опора угрожающе нависла над дорогой
Общество, 03.05.2023
Она может в любой момент рухнуть людям на головы
В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по подтягиванию
В улан-удэнском СИЗО прошёл турнир по подтягиванию
Общество, 03.05.2023
Победителей и участников наградили сладостями 
В Бурятии споют «Песни победы»
В Бурятии споют «Песни победы»
Общество, 03.05.2023
Участвовать можно всей семьёй
На «Лукоморье на Байкале» создадут деревянные скульптуры
На «Лукоморье на Байкале» создадут деревянные скульптуры
Общество, 03.05.2023
В Иркутской области проведут международный фестиваль
В Улан-Удэ днём до +11
В Улан-Удэ днём до +11
Общество, 03.05.2023
В республике местами дожди
Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Общество, 02.05.2023
Её проведут на праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая
Для школьников Улан-Удэ провели казачью игру
Для школьников Улан-Удэ провели казачью игру
Общество, 02.05.2023
Учащиеся приняли участие в военно-патриотических соревнованиях
Иркутск примет международный фестиваль оперной музыки
Иркутск примет международный фестиваль оперной музыки
Общество, 02.05.2023
На «Дыхание Байкала» приеду солисты Мариинского театра и артисты Большого театра
МАПП «Забайкальск» переведут на круглосуточный режим работы
МАПП «Забайкальск» переведут на круглосуточный режим работы
Общество, 02.05.2023
Точную дату уточнят в ходе переговоров с китайской стороной
В Улан-Удэ сыграли в «СТОличный движ»
В Улан-Удэ сыграли в «СТОличный движ»
Общество, 02.05.2023
Турнир выиграла команда «НЛО»
В Улан-Удэ назвали лучшие школьные музеи
В Улан-Удэ назвали лучшие школьные музеи
Общество, 02.05.2023
Стали известны результаты городского конкурса
Поезда до Северобайкальска изменят расписание
Поезда до Северобайкальска изменят расписание
Общество, 02.05.2023
Новый график будет действовать по 20 июля
В Бурятии прошла «Педагогическая весна»
В Бурятии прошла «Педагогическая весна»
Общество, 02.05.2023
В Улан-Удэ завершился фестиваль работников образования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^