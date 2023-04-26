Реки в Бурятии продолжают освобождаться ото льда

Общество, Фото: сайт Бурятского Гидрометцентра

На некоторых водоёмах он уже сошёл полностью



В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке на реках Бурятии. Согласно спутниковым данным за последние три дня – с 23 по 25 апреля – разрушение ледяного покрова на них продолжается. При этом значительных колебаний их уровня не наблюдается.



На Уде в столице республике сохраняются остаточные ледовые явления. На Селенге ледяное поле осевшего льда уменьшилось в размерах, а в районе приграничного посёлка Наушки он сошёл полностью.



Снежный покров в республике и соседнем Забайкалье остаётся неравномерным. В южных, юго-восточных и на юге центральных районов он преимущественно сошёл. В среднем его высота – до 21 сантиметра.

