На некоторых водоёмах он уже сошёл полностью
В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке на реках Бурятии. Согласно спутниковым данным за последние три дня – с 23 по 25 апреля – разрушение ледяного покрова на них продолжается. При этом значительных колебаний их уровня не наблюдается.
На Уде в столице республике сохраняются остаточные ледовые явления. На Селенге ледяное поле осевшего льда уменьшилось в размерах, а в районе приграничного посёлка Наушки он сошёл полностью.
Снежный покров в республике и соседнем Забайкалье остаётся неравномерным. В южных, юго-восточных и на юге центральных районов он преимущественно сошёл. В среднем его высота – до 21 сантиметра.
Реки в Бурятии продолжают освобождаться ото льда
Общество, Фото:
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