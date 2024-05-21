В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза

Студенты после окончания учёбы будут работать в республиканском театре кукол



20 мая в Улан-Удэ на очередном правительственном брифинге рассказали о предстоящих выступлениях русско-бурятской студии Санкт-Петербургского Российского института сценических искусств в Бурятии. Гастроли пройдут с 7 по 12 июля в столице региона и районах республики. Ребята представят три спектакля в рамках студенческого направления.



- Традиционно так сложилось, что студенты, обучающиеся на последних курсах, приезжают на родину и делятся своими творческими студенческими работами. «Ульгэр» не остался в стороне и в июле в республику приедет весь курс, который представит три спектакля в районах и в Улан-Удэ, - рассказала директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.



Студенты являются участниками первых сезонов проекта «Театр и Школа: Байкальский эксперимент» или Байкальская театральная школа. Будущие актёры, режиссёры, художники театра кукол «Ульгэр» обучаются в Санкт-Петербурге в рамках целевой подготовки, а также получают стипендию от главы Республики Бурятия.



- Сейчас ребята обучаются на третьем курсе факультета театра кукол, и приезд в Бурятию станет символичным, так как это первые гастроли на родине и их профессиональный толчок в театральной деятельности. Они будущие специалисты «Ульгэра» и мы уверены, что в скорейшем времени многие из них покорят ваши сердца, - отметила первый заместитель министра культуры РБ Анна Никитина.



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