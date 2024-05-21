В Бурятии показали мир дикой природы Энхалукского заказника

Общество, Фото: пресс-служба минприроды РБ

На кадрах засняты три косули и журавль



В Бурятии представителям министерства природных ресурсов и экологии республики во время рабочего выезда в Энхалукский заказник удалось заснять «настоящих красавиц леса» — косуль.



- Три косули и журавль резвились в своей естественной среде обитания, и эта трогательная картина в очередной раз напомнила всю важность особо охраняемых природных территорий, расположенных по всей территории Республики Бурятия, - отметили в ведомстве.



