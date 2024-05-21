В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Первый этап завершился в Кабанском районе



В Бурятии прошло открытие летних мотогонок. В этот раз первым стал мотокросс на гоночной трассе в селе Нюки Кабанского района. 18 мая участие в первом этапе чемпионата республики приняли 47 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.



Как сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ, победителями и призёрами стали:



Класс «Питбайк»

1 место - Сидоров Ярослав, №7, пгт. Селенгинск

2 место - Дорофеев Кирилл, №15, пгт. Селенгинск

3 место - Степанов Александр, №1, пгт. Селенгинск



Класс «85 куб. см»

1 место - Туманов Константин, №11, г. Улан-Удэ

2 место - Ржохин Михаил, №14, пгт. Селенгинск

3 место - Каменев Егор, №77, пгт. Селенгинск



Класс «125 куб. см»

1 место - Завязкин Дмитрий, №916, г. Чита

2 место - Харчук Руслана, №650, г. Кяхта

3 место - Спирев Дмитрий, №37, г. Чита



Класс «250 куб. см»

1 место - Лукомский Никита, №25, г. Кяхта

2 место - Зыков Максим, №147, г. Черемхово

3 место - Гусейнов Тахир, №21, г. Черемхово



Класс «Открытый»

1 место - Завязкин Сергей, №916, г. Чита

2 место - Харчук Александр, №65, г. Кяхта

3 место - Тюменцев Аркадий, №7, г. Ангарск



Класс «500 куб. см»

1 место - Бушанов Станислав, №222, г. Улан-Удэ

2 место - Соколов Александр, №11, г. Улан-Удэ

3 место - Щербаков Владимир, №6, г. Улан-Удэ



Класс «Ветераны»

1 место - Надин Сергей, №25, г. Чита

2 место - Назаров Илья, №7, г. Улан-Удэ

3 место - Тарасов Алексей, №75, г. Черемхово



