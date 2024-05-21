В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы

Участниками станут представители сельских районов



25 мая в Бурятии пройдёт традиционный IX республиканский шахматный турнир на призы совета депутатов Закаменского района «Арьяа Баалын уршоолтэ агуу шатарай мурысоон» («Шахматный турнир с благословлением Арьяа Баалы». Соревнования проведут в селе Санага Закаменского района.



К участию допускаются представители сельских районов Бурятии. Как сообщили в администрации Закамны, в новом турнире будут участвовать спортсмены из Джидинского, Селенгинского, Иволгинского и других районов республики. Регистрация участников состоится по месту проведения с 9:00 до 10:00. Первый тур начнётся в 10:00.



Участников распределят на три турнира: «А» - мужчины и юноши 2006-2010 и 2011-2013 годов рождения; «B» - женщины и девушки 2006-2010 и 2011-2013 годов рождения; «С» - мальчики и девочки 2014 года рождения и младше.



Победителей и призёров наградят дипломами и денежными призами.



Возрастное ограничение: 0+.

