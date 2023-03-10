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В Улан-Удэ объявили льготную стерилизацию

В Улан-Удэ объявили льготную стерилизацию
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция продлится с 13 до 17 марта

В Улан-Удэ с 13 по 17 марта пройдёт льготной стерилизации для кобелей и мелких собак. Владельцам животных нужно будет оплатить только расходные материалы.

- Такие мероприятия проводятся для повышения доступности услуг и воспитания во владельцах ответственности по отношению к животным, - сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

Операции проводятся только по предварительной записи. Для принятия участия в акции необходимо записаться в ветеринарных клиниках Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», со следующей недели, с 15 марта, в столице Бурятии и четырёх районах – Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском – стартует акция по бесплатной стерилизации домашних собак. Акция продлится до конца года.
стерилизация домашние животные

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