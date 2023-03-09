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Жителям Улан-Удэ и четырёх районов пообещали бесплатную стерилизацию

Жителям Улан-Удэ и четырёх районов пообещали бесплатную стерилизацию
Общество,  Фото:Pixabay.com
Операции будут проводить по выходным

На следующей неделе, 15 марта в столице Бурятии и четырёх районах – Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском – стартует акция по бесплатной стерилизации домашних собак. Она продлится до конца года, подчеркнули в республиканском управлении ветеринарии.

Госветслужба уже приобрела специальное оборудование – коагуляторы для предупреждения кровотечений, хирургические столы, весы –  они нужны ля определения массы тела при расчёте дозы наркоза плюс все необходимые расходные материалы.

Стерилизовать бесплатно будут самок крупных размеров – для них процедура обычно обходится дороже, чем для кобелей. Благодаря ей в Улан-Удэ и муниципальных образованиях хотят предупредить появление нежелательного потомства у собак и тем самым снизить численность безнадзорных животных, ведь щенков больше не будут выбрасывать на улицы.

Операции решили проводить по субботам, чтобы работающие жители республики тоже могли воспользоваться акцией. Задать все интересующие вопросы предлагают по телефонам 18-00-31 (Улан-Удэ), 83013641401 (Заиграевский район), 83014021824 и 83014021746 (Иволгинский), 83014656060 (Тарбагатайский) и 83014441043 (Прибайкальский).

В декабре представители улан-удэнского фонда «Собака счастья», где помогают бездомным и попавшим в беду животным, сообщили, что они решили запустить новый проект. Речь шла как раз о стерилизации собак, у которых уже есть хозяева. 

- Проблема нашей деятельности по спасению животных в том, что мы не можем спасти всех. А очень хочется! Поток щенков и котят на улицы такой, что выть хочется от своей беспомощности, – рассказали тогда в организации. – Важнее работать на перспективу, чтобы они не появлялись вообще. Как это сделать, вы прекрасно знаете. Стерилизация. Мы уже работаем по одному президентскому гранту на эту тему. Но болото, в котором мы все по пояс, одним грантом не вычерпать. Поэтому собираемся запустить второй проект.

Волонтёры заявили: они намерены выезжать в ДНТ и СНТ и различные населённые пункты, где живут люди, у которых очень мало возможностей или просто желания везти своих питомцев на стерилизацию в город.

- Будем агитировать жителей, собирать заявки, компоновать это в операционные дни и привозить туда врачей, которые лечат и оперируют наших животных и которым мы всецело доверяем, – пояснили в «Собаке счастья». – Для жителей этих ДНТ процедура не будет бесплатной – это не льготная стерилизация. Но мы значительно повысим её доступность.
стерилизация животные собаки

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