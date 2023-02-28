На выставке известного художника проведут инструментальный концерт
6 марта в Улан-Удэ состоится концерт «Голос скрипки дивный…» (6+). Мероприятие пройдёт в художественном музее имени Ц.С. Сампилова, на выставке заслуженного художника России Бальжинимы Доржиева (12+).
На фоне полотен выступят артисты государственного театра оперы и балета имени Г. Цыднжапова. Под руководством художественного руководителя театра, народного артиста Республики Бурятия Владимира Рылова своё мастерство покажут Анастасия Давиденко (скрипка), Ирина Литвинова (фортепиано) и Пётр Мекаев (скрипка).
В программе произведения В.А. Моцарта, И.С. Баха, Н. Паганини, К.А. Дебюсси, И. Фролова, Р. Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение: 12+.
В музее Бурятии прозвучит «Голос скрипки дивный…»
Общество, Фото:
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В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
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