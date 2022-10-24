В Улан-Удэ проведут молодёжный волонтёрский форум

В рамках форума будут работать образовательные, дискуссионные, презентационные и интерактивные площадки



25 и 26 октября в Бурятии пройдёт II республиканский форум волонтёрских центров и органов студенческого самоуправления «PROмолодёжь». Мероприятие состоится на базе Восточно-Сибирского государственного института культуры.



В рамках форума пройдут презентации лучших практик волонтёрской деятельности вузов Бурятии. Также будут проведены образовательная площадка «Грантовая поддержка молодёжных проектов и инициатив», информационно-просветительная площадка «Студенты – сила волонтёров!», «Плечом к плечу», игры-энергизаторы, семинар-тренинг по профилактике эмоционального выгорания «Я не один!», семинар-практикум с элементами тренинга «Формирование саморегуляции, самоорганизации и самоконтроля участников добровольческой деятельности», игровой тренинг для волонтёров «Развитие коммуникативных навыков и актуализация жизненных целей», дискуссионная площадка «Опыт деятельности общественных организаций Республики Бурятия».



На основании резолюций форума и выработанной программы будут организованы и проведены волонтёрские акции.



Возрастное ограничение 16+

