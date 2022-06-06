В Улан-Удэ готовят премьеру рок-мюзикла на бурятском языке

Рок-мюзикл, который ставят в оперном театре, назвали грандиозной постановкой



16 и 17 июня в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+).



Это будет первый бурятский рок-мюзикл на бурятском языке. В постановке будут задействованы солисты оперы и балета, хор и симфонический оркестр театра. Музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступит художественный руководитель оперного театра Владимир Рылов. Режиссёр-постановщик Олег Юмов. Музыку к постановке написала композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева. Автор созданного по мотивам одноименной поэмы Сергея Бахлаева либретто – Надежда Мунконова, сообщили в пресс-службе театра.



Как отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, премьерная постановка выросла из экспериментального проекта – рок-оперы «Бальжан Хатан», премьера которой состоялась в ноябре прошлого года.



- Рок-опера была поставлена за короткие сроки и имела феноменальный успех. Билеты невозможно было купить. Многие зрители хорошо отзывались и даже плакали. Художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Алексеевич Рылов вдохновился этой идеей. И тогда было решено взять постановку за основу и сделать спектакль на академической сцене. В течение нескольких месяцев идёт подготовка к премьере рок- мюзикла. Это будет грандиозная постановка! - рассказала Соелма Дагаева.



Художники Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр. Костюмы и декорации сделаны в стилистике рок-жанра. К симфоническому оркестру добавятся гитара, ударные и этнический инструмент — суха-хур.



- Сарантуя Жалсанова-Дмитриева практически заново написала музыку – клавиры, партитуры для симфонического оркестра. Можно сказать, что создан памятник, который останется у нашего народа. Фактически, это документ, изложенный в нотах, который будет храниться в театре. Большая работа проведена художественно-постановочной частью. Рок-стилистика предполагает тонны железа, заклепок, цепей. Был приглашён балетмейстер-постановщик Алиса Шикина, которая проходит целевое обучение от театра в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского -Корсакова. Проведена огромная работа. Уверен, что наша постановка отзовется в сердцах любого зрителя, - говорит директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.



Роль Бальжан Хатан исполнят солистки оперы Дина Санданова и Батчимэг Самбуу.



В рок-мюзикле «Бальжан Хатан» примут участие народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, заслуженная артистка России Валентина Цыдыпова, заслуженный артист России Дамба Занданов, солисты: Баиржаб Дамбиев, Александр Хандажапов, Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев, Саян Цымпилов, Галсан Ванданов, Бадма Гомбожапов, Елена Мохосова, Мария Миронова, Туяна Дамдинжапова, Ирина Насанова, Мария Балданова, Билигма Ринчинова.

