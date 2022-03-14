В Чите появился музей судебной системы

Для посетителей пока доступны два экспозиционных зала



В Чите прошло торжественное открытие музея судебной системы Забайкальского края. Аналогов ему нет на территории всего Дальневосточного федерального округа.



Экспозиция охватила развитие судебной системы края более чем за столетний период и объединила сотни экспонатов: вещественные доказательства по громким делам, письма, награды, постановления и многое другое.



- Эти вещи рассказывают о тех, кто на протяжении нескольких десятилетий осуществлял правосудие в регионе. Для гостей в настоящее время доступны два экспозиционных зала, впоследствии планируется расширить и сделать четыре, – рассказали в музее.



В 2020 году совет судей Забайкальского края совместно с руководством краевого суда и управлением судебного департамента, а также советом ветеранов судейского сообщества в выступили инициаторами восстановления музея судебной системы региона, который функционировал ранее.



С 2021 года к процессу присоединились специалисты Забайкальского краевого краеведческого музея. С помощью сотрудников музея была разработана и реализована концепция, тематико-экспозиционный план. Для погружения в историческую эпоху была воспроизведена сцена судебного заседания, изготовлены манекены.



Музей судебной системы Забайкалья открылся по адресу: город Чита, улица Петровская 37а, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

