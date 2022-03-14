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В Чите появился музей судебной системы

В Чите появился музей судебной системы
Общество,  Фото:pixabay.com
Для посетителей пока доступны два экспозиционных зала

В Чите прошло торжественное открытие музея судебной системы Забайкальского края. Аналогов ему нет на территории всего Дальневосточного федерального округа.

Экспозиция охватила развитие судебной системы края более чем за столетний период и объединила сотни экспонатов: вещественные доказательства по громким делам, письма, награды, постановления и многое другое.

- Эти вещи рассказывают о тех, кто на протяжении нескольких десятилетий осуществлял правосудие в регионе. Для гостей в настоящее время доступны два экспозиционных зала, впоследствии планируется расширить и сделать четыре, – рассказали в музее.

В 2020 году совет судей Забайкальского края совместно с руководством краевого суда и управлением судебного департамента, а также советом ветеранов судейского сообщества в выступили инициаторами восстановления музея судебной системы региона, который функционировал ранее.

С 2021 года к процессу присоединились специалисты Забайкальского краевого краеведческого музея. С помощью сотрудников музея была разработана и реализована концепция, тематико-экспозиционный план. Для погружения в историческую эпоху была воспроизведена сцена судебного заседания, изготовлены манекены.

Музей судебной системы Забайкалья открылся по адресу: город Чита, улица Петровская 37а, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
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