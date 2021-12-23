Рособрнадзор не планирует упрощение школьного экзамена
В России в 2022 году Единый государственный экзамен не планируется упрощать из-за пандемии. Так оценил возможность упрощения итоговой аттестации глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.
По словам Анзора Музаева, содержание заданий итогового экзамена не менялось из-за коронавируса в 2021 году и также не изменится в 2022-м.
- Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию, — подчеркнул Музаев.
Рособрнадзор назвал сроки проведения ЕГЭ В 2022 году. Досрочный период сдачи ЕГЭ в России у учеников 11 класса начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период сдачи и резервные дни пройдут с 26 мая по 2 июля. Также в сентябре предусмотрены дополнительные дни для написания экзамена.
Анзор Музаев отмечал, что в 2021 году ничего трагичного не случилось из-за того, что выпускники, не планировавшие продолжать обучение в вузах, вместо ЕГЭ сдавали государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике.
-Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение, — указал он.
В России не упростят ЕГЭ из-за пандемии
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