Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок
3 декабря завершились соревнования по лыжным гонкам среди Главных управлений МЧС России по субъектам ДФО. По результатам эстафеты были выявлены лидеры соревнований:
1. Республика Бурятия
2. Приморский край
3. Хабаровский край
Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок спартакиады ДФО. «Перед соревнованиями команды Бурятии и Приморья держали лидирующие позиции и имели одинаковое количество баллов. Эстафета среди команд со всего Дальнего Востока показала, кто достоин звания лучших. Поздравляем наших спортсменов с заслуженным первым местом!», - сообщили в Главном управлении.
Команда ГУ МЧС по Бурятии завоевала кубок спартакиады ДФО
Общество, Фото:
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