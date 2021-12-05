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Команда ГУ МЧС по Бурятии завоевала кубок спартакиады ДФО

Команда ГУ МЧС по Бурятии завоевала кубок спартакиады ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок

3 декабря завершились соревнования по лыжным гонкам среди Главных управлений МЧС России по субъектам ДФО. По результатам эстафеты были выявлены лидеры соревнований:

1. Республика Бурятия

2. Приморский край

3. Хабаровский край

Лыжные гонки помогли команде из республики завоевать кубок спартакиады ДФО. «Перед соревнованиями команды Бурятии и Приморья держали лидирующие позиции и имели одинаковое количество баллов. Эстафета среди команд со всего Дальнего Востока показала, кто достоин звания лучших. Поздравляем наших спортсменов с заслуженным первым местом!», - сообщили в Главном управлении.

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