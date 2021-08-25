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Иркутские кёрлингисты завоевали кубок России

Иркутские кёрлингисты завоевали кубок России
Общество,  Фото:pixabay.com
В финале «Комсомолл 1» выиграл у команды Ярославской области

Команда Иркутской области «Комсомолл 1» одержала победу на кубке России по кёрлингу среди смешанных команд, который с 21 по 25 августа проводился в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

В турнире принимали участие 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края. Соревнования проводились по круговой системе в нескольких подгруппах. В плей-офф выходили команды, занявшие высшие места в своих подгруппах. Победителем стала команда, выигравшая в плей-офф. От Иркутской области в соревнованиях участвовало четыре команды – воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия».

В финале иркутская команда «Комсомолл 1», в состав которой входили Николай Лысаков, Михаил Власенко, Валерия Денисенко и скип Елизавета Трухина, уверенно выиграла у команды Ярославской области (скип Василий Тележкин). Бронзовым призёром кубка России стала московская команда «Москвич 2» (скип Герман Доронин).

С 27 по 30 августа в Иркутске в ледовом дворце «Байкал» будут проходить игры кубка России по кёрлингу среди смешанных пар (0+). В этом турнире за медали будут бороться 20 пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского и Приморского краёв. Иркутскую область будут представлять три пары: Николай Лысаков и Елизавета Трухина, Валерия Денисенко и Кирилл Палагней, Михаил Власенко и Алина Фахуртдинова.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, кёрлинг является для региона базовым видом спорта. В дальнейшем планируется проектирование и строительство в Иркутске кёрлинг-центра.
керлинг спорт Кубок России Иркутская область Иркутск

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