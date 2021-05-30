 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

28 мая

Популярное

В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19

В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 81 человека. Из них 59 в Улан-Удэ.

Из 81 новых случаев ковида 59 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Третий день подряд в Бурятии прирост коронавируса превышает отметку «+80». Для сравнения, накануне обнаружили 81 нового заражённого, за день до этого 83, до этого 81, а перед этим ежедневный прирост был чуть более 70 заболевших. Вообще же ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных (так, 8 мая было всего 22 больных за сутки). Власти Бурятии официально заявили о третьей волне коронавируса (вторая волна была осенью, после начала учебного года).

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 498. Из них 54% (20 661) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 36 973 человека, или 96%. Накануне вылечились 43 пациента.

Умер за последние сутки ещё один больной коронавирусом. Всего же в Бурятии скончались 895 пациентов с COVID-19.

Число госпитализированных больных выросло за один только день на 63 человека. Сегодня в стационарах лежат 545 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 52 пациентов (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ – 32 пациентов (из них старше 65-ти –19).

С каждым днём в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. Накануне их было 578, сегодня стало уже 600. Из них свободно 55 коек.

Амбулаторное лечение проходят 85 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 4269 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях власти Бурятии напомнили жителям о правилах проведения массовых мероприятий. В частности, о том, что на них допускаются только зрители и участники со свежими справками об отсутствии коронавируса или о наличии прививки.

В то же время оперштаб разрешил присутствие родителей на выпускных в детсадах. Впрочем, многие детсады к этому моменту уже провели закрытые выпускные.

Из-за ужесточения требований по наполняемости залов театров и других культурных учреждений на некоторые спектакли пришлось возвращать билеты. Министр культуры Соёлма Дагаева поблагодарила за сознательность зрителей, отказавшихся от билетов на «Лебединое озеро».

Монголия собирается открыть свои границы 1 июня.

В Бурятии мобильные группы по профилактике коронавируса усилят контроль в отношении отелей и гостиниц.

День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт без яркого празднования и массовых мероприятий. Он состоится только онлайн.

Также на неопределённый срок перенесли День города, который впервые за 14 лет должен был состояться в июне.

В Бурятии до 31 июля продлён режим ограничительных мероприятий.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
Общество, 30.05.2021
Летние маршруты начали действовать в Байкальском заповеднике
В лесах Бурятии ловят нарушителей
В лесах Бурятии ловят нарушителей
Общество, 30.05.2021
Нарушения правил пожарной безопасности выявляют практически каждый день  
Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Общество, 30.05.2021
Приказ об антиковидном молебне отдал глава буддистов России
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
Общество, 30.05.2021
Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных
Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Общество, 30.05.2021
Бурятская теннисистка на пути к медали одержала волевую победу над британкой
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Общество, 30.05.2021
30 мая отмечается самый молодой праздник Бурятии
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
Общество, 30.05.2021
Акция прошла на улице Революции 1905 года
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 30.05.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
Общество, 29.05.2021
После присяги военнослужащих распределили по подразделениям
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
Общество, 29.05.2021
Профилактическая акция прошла в Заиграевском районе
Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет
Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет
Общество, 29.05.2021
Domestos назвал победителей конкурса школьных туалетов 
В Бурятии ТОСовцы занялись озеленением
В Бурятии ТОСовцы занялись озеленением
Общество, 29.05.2021
Активисты озеленили территорию ТОСа
Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Общество, 29.05.2021
В состав команды ВВО также вошли военные Забайкалья 
В Бурятии из-за сухой грозы произошёл лесной пожар
В Бурятии из-за сухой грозы произошёл лесной пожар
Общество, 29.05.2021
В республике потушили четыре лесных пожара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^