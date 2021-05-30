В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19

Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 81 человека. Из них 59 в Улан-Удэ.
Из 81 новых случаев ковида 59 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Третий день подряд в Бурятии прирост коронавируса превышает отметку «+80». Для сравнения, накануне обнаружили 81 нового заражённого, за день до этого 83, до этого 81, а перед этим ежедневный прирост был чуть более 70 заболевших. Вообще же ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных (так, 8 мая было всего 22 больных за сутки). Власти Бурятии официально заявили о третьей волне коронавируса (вторая волна была осенью, после начала учебного года).
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 498. Из них 54% (20 661) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 36 973 человека, или 96%. Накануне вылечились 43 пациента.
Умер за последние сутки ещё один больной коронавирусом. Всего же в Бурятии скончались 895 пациентов с COVID-19.
Число госпитализированных больных выросло за один только день на 63 человека. Сегодня в стационарах лежат 545 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 52 пациентов (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ – 32 пациентов (из них старше 65-ти –19).
С каждым днём в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. Накануне их было 578, сегодня стало уже 600. Из них свободно 55 коек.
Амбулаторное лечение проходят 85 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 4269 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях власти Бурятии напомнили жителям о правилах проведения массовых мероприятий. В частности, о том, что на них допускаются только зрители и участники со свежими справками об отсутствии коронавируса или о наличии прививки.
В то же время оперштаб разрешил присутствие родителей на выпускных в детсадах. Впрочем, многие детсады к этому моменту уже провели закрытые выпускные.
Из-за ужесточения требований по наполняемости залов театров и других культурных учреждений на некоторые спектакли пришлось возвращать билеты. Министр культуры Соёлма Дагаева поблагодарила за сознательность зрителей, отказавшихся от билетов на «Лебединое озеро».
Монголия собирается открыть свои границы 1 июня.
В Бурятии мобильные группы по профилактике коронавируса усилят контроль в отношении отелей и гостиниц.
День защиты детей в Улан-Удэ пройдёт без яркого празднования и массовых мероприятий. Он состоится только онлайн.
Также на неопределённый срок перенесли День города, который впервые за 14 лет должен был состояться в июне.
В Бурятии до 31 июля продлён режим ограничительных мероприятий.
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
Общество, Фото:
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