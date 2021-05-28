Посещение страны разрешат иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию
27 мая правительство Монголии на своём заседании рассмотрело вопрос, связанный с открытием границ с 1 июня.
По информации пресс-службы правительства, граждане Монголии не обязаны проходить полную вакцинацию от COVID-19, чтобы вернуться на родину. Другими словами, им будет предоставлена возможность сделать прививку, когда они вернутся домой. Кроме того, иностранным гражданам, прошедшим полный курс вакцинирования против коронавируса (две прививки), также разрешается въезд в Монголию.
Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ поручил соответствующим министрам дополнительно изучить этот вопрос и представить конкретные предложения в связи с открытием границ на заседании кабинета министров до 1 июня. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что ограничения на перемещение граждан из Монголии в Россию и обратно были продлены монгольской стороной до начала лета.
Монголия собирается открыть свои границы 1 июня
Общество, Фото:
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