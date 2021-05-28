Поручение отдал зампред правительства Пётр Мордовской
В Бурятии мобильные группы по профилактике коронавируса усилят контроль в отношении отелей и гостиниц, сообщили в пресс-службе правительства республики.
На заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской дал поручение министерству туризма усилить контроль в коллективных средствах размещения.
- Накануне в ходе рейдов мобильных групп были выявлены нарушения сразу в шести коллективных средствах размещения. Были выявлены нарушения масочного режима сотрудниками, дезинфекционного режима. С нарушениями ведутся журналы дезинфекции и термометрии. В отношении должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении в гостиницах «Бурятия», «Круиз», «Баянгол», отелях «Орда», «Династия» и «Рестон», - сообщили в правительстве Бурятии.
Всего в республике за прошедшие сутки составлено 118 протоколов об административном правонарушении по фактам несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. 11 протоколов составлено в ходе проверок общественного транспорта.
Рейды по проверке мер профилактики продолжаются. Они проводятся в местах большого скопления людей: организациях торговли, общепита, общественном транспорте и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован резкий скачок коронавируса: за последние сутки прирост превысил 80 заражённых.
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
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