Представителям театра пришлось обзвонить 250 зрителей
Часть зрителей в Улан-Удэ сдали свои билеты на спектакль «Лебединое озеро» (6+), который прошёл вчера в театре оперы и балета. Таким образом, театр смог выполнить условие 50%-ной загрузки зала.
- Дорогие зрители, сегодня прошёл в театре оперы и балета спектакль «Лебединое озеро». Я хочу поблагодарить всех, кто вошёл в наше положение и сдал билеты. Билеты были проданы задолго до спектакля на все разрешённые 75% зрительного зала. Но в мае ухудшилась ситуация с ковидом, мы вынуждены были перейти на 50-процентную заполняемость зала. Театр обзвонил 250 зрителей, чьи контакты смогли найти. Многие согласились сдать или поменять билеты на другой концерт или спектакль, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В итоге на балет пришли 300 человек, в то время как зал рассчитан на 612 мест.
- Ещё раз спасибо, дорогие зрители, за понимание, это для нас очень ценно. Всем крепкого здоровья! – заключила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе были определены новые условия проведения мероприятий в республике. Так, кинотеатры и театры могут заполнять зал на 50%, а не на 75%, как раньше.
В связи с новыми правилами возникла проблема с двумя постановками в столице республики, билеты на которые зрители уже раскупили. Это «Лебединое озеро» в Бурятском оперном театре и закрытие сезона театра «Байкал» (6+), которое состоится в конце июне.
По другим постановкам уже отработали, оперативно остановив продажу билетов.
Улан-удэнцы согласились сдать билеты на «Лебединое озеро»
Общество, Фото:
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