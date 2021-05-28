В детсадах Бурятии разрешили проводить выпускные с родителями

Допускается сопровождение только одного из родителей ребёнка
В Бурятии разрешили проведение выпускных в детских садах с присутствием родителей. Разрешили прийти одному из родителей каждого ребёнка.
- Допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима, - сообщили сегодня в правительстве Бурятии.
На самом выпускном в детсаду необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и масочный режим. Детсады должны организовать особый дезинфекционный режим помещений: после каждой группы необходимо проводить обработку и проветривание.
Ранее планировалось не допускать родителей дошколят на выпускные вовсе. В Роспотребнадзоре этот запрет объясняли тем, что в детсадах не могут обеспечить требуемые санитарные правила.
Это известие тогда вызвало волну негодования в соцсетях. В частности, в паблике ves_ulan_ude_ было много негативных комментариев на этот счёт: «Борьбу проводить можно, а родителям на выпускной нельзя?», «Парад можно, чемпионаты всякие можно. А родителям к детям на праздник нельзя. Где логика?», «B кино ходить можно, в кафе, рестораны, клубы, парки, а общественный транспорт? А вот родителям на выпускной к своим детям нельзя?! Ну что за бред то?!», «Странно, ведь родители ежедневно ходят в сад».
После вчерашнего скандального концерта группы Artik & Asti жители Бурятии также высказывали своё негодование по поводу ограничительных мер. Как сообщал «Байкал-Daily», на концерте зрители нарушили санитарные требования – не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, подставив под угрозу концерт исполнителей, запланированный на сегодня.
Одна из подписчиц паблика, которая ещё не знала о введённом послаблении для детсадов, в комментариях обратилась к главе Роспотребнадзора России Анне Поповой: «Уважаемая Анна Юрьевна, обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что происходит в городе Улан-Удэ. Родителей к детям не пускают на утренники и выпускные. А концерты проходят во время третьей волны. Потом из-за этих концертов будет прирост, и перекроют вообще всё».
Этот комментарий получил множество лайков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Во второй половине мая глава республики объявил о третьей волне COVID-19. В последние дни суточный прирост превышает 70 больных, когда до майских праздников колебался в пределах 25-30 больных.
По данным на 27 мая, за сутки выявили 73 больных. Общее число случаев заболевания достигло 38 253.
В детсадах Бурятии разрешили проводить выпускные с родителями
Общество, Фото:
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