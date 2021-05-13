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Форум «Армия-2021» состоится на территории Кяхты

Форум «Армия-2021» состоится на территории Кяхты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посетителям покажут образцы вооружения и военной техники

На территории Кяхтинского военного гарнизона Восточного военного округа в Бурятии пройдёт военно-технический форум «Армия-2021». На двух площадках зрителям продемонстрируют новейшие образцы вооружения и военной техники сухопутных войск.

Также участие в форуме примут представители поисковых отрядов, детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» и отделение ДОСААФ. На мероприятии зрителям будет представлена культурная программа творческих коллективов соединений и частей ВВО, дислоцированных на территории республики, выставка образцов стрелкового оружия и показательные выступления разведывательного подразделения.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проведут на площади возле городского дома офицеров и военном городке. Посетить мероприятия форума смогут все желающие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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