То же касается и транспортных средств
На территориях некоторых районов Забайкальского края ограничено пребывание граждан и транспортных средств, а также проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.
Ограничение введено постановлением губернатора в период с 20 апреля по 10 мая в Агинском, Акшинском, Александровско-Заводском, Аргунском, Бадинском, Балейском, Беклемишевском, Верхне-Читинском, Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Ингодинском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Могочинском, Нерчинском, Оленгуйском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском, Чарском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском лесничествах, а также городском участковом лесничестве (кроме кварталов 24, 25 (микрорайона «Северный» – от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрёстка с улицей Верхоленской), кварталов 37, 38, 39, 44, 45, 46 (в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье»).
В этот период некоторым категориям граждан, чья деятельность связана с работой в лесах, доступ останется открыт. Категории, не попавшие под запрет, перечислены в постановлении от 19.04.2021 №128.
Напомним, что со 2 апреля в регионе введён особый противопожарный режим. Граждане, сообщившие в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, чьи умышленные или неосторожные действия привели к возникновению степных и лесных пожаров на территории Забайкальского края, смогут получить вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, а за содействие задержанию виновников – 50 тысяч рублей за каждого задержанного. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В лесах Забайкалья ограничили пребывание граждан
Общество, Фото:
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