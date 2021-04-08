В Забайкалье увеличили вознаграждение за поджигателей

Граждане смогут получить 40 тысяч рублей за информацию о нарушителях



В Забайкальском крае в этом году будут предоставлять денежное вознаграждение за сообщение достоверной информации о виновниках природных пожаров, а также за помощь в задержании указанных лиц.



- Граждане, сообщившие в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, чьи умышленные или неосторожные действия степных, лесных и торфяных пожаров на территории Забайкальского края, смогут получить вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, а за содействие задержанию виновников - 50 тысяч рублей за каждого задержанного, - рассказал первый заместитель министра природных ресурсов Заур Аппоев.



Согласно постановлению правительства Забайкальского края от 5 апреля 2021 года №105, выплаты будут производиться министерством природных ресурсов региона. Для получения денежного вознаграждения сначала необходимо обратиться в правоохранительные органы с сообщением о нарушителях, а затем подать заявление о перечислении средств в министерство.



Отметим, что в этом году сумма вознаграждения была увеличена. В 2020 году за сообщение о нарушителе граждане получали 20 тысяч рублей, а за содействие задержанию виновного – 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

