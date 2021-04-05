 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

В Забайкалье ввели особый противопожарный режим

В Забайкалье ввели особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе начался пожароопасный сезон

В Забайкальском крае со 2 апреля на территориях муниципальных районов, муниципальных и городских округов установлен особый противопожарный режим. С 12 апреля особый противопожарный режим вводится на территории региона в границах Каларского муниципального округа и Тунгиро-Олёкминского района. Меры приняты в связи с установлением сухой, жаркой и ветреной погоды в регионе.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, согласно принятому постановлению определены первоочередные задачи органам государственной власти края, местного самоуправления муниципальных образований, учреждениям, организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Среди них очистка территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Кроме этого, министерству природных ресурсов Забайкалья предписано рассмотреть ограничение пребывания граждан в лесах.
Забайкальский край противопожарный режим
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии состоятся соревнования по мотокроссу
В Бурятии состоятся соревнования по мотокроссу
Общество, 05.04.2021
Первый этап чемпионата проведут в Кяхте
В Иркутской области наградили лучшие книги региона
В Иркутской области наградили лучшие книги региона
Общество, 05.04.2021
Победителей выбирали в семи номинациях
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Общество, 05.04.2021
Золотые награды завоевали Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена
В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды
В Усть-Ордынском округе учреждены ведомственные награды
Общество, 05.04.2021
Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» возобновит курсирование летом
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» возобновит курсирование летом
Общество, 05.04.2021
Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю
В Иркутской области появился знак «Почётный доброволец»
В Иркутской области появился знак «Почётный доброволец»
Общество, 05.04.2021
Поощрение знаком будет проводиться один раз в год
Борицы Бурятии завоевали 2 награды первенства России
Борицы Бурятии завоевали 2 награды первенства России
Общество, 05.04.2021
Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
Иркутская велогонщица стала призёром чемпионата России
Иркутская велогонщица стала призёром чемпионата России
Общество, 05.04.2021
Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору
Бурятия заняла неплохие позиции в демографическом рейтинге
Бурятия заняла неплохие позиции в демографическом рейтинге
Общество, 05.04.2021
В целом население России уменьшилось на 711 тысяч человек
Житель Бурятии заплатит 15 тысяч за поход в магазин без маски
Житель Бурятии заплатит 15 тысяч за поход в магазин без маски
Общество, 05.04.2021
Мужчина повторно нарушил антиковидные правила
В Бурятии впервые прошла республиканская олимпиада по химии
В Бурятии впервые прошла республиканская олимпиада по химии
Общество, 05.04.2021
В прошлом году 178 абитуриентов, хотевших стать врачам, не сдали ЕГЭ по химии
В Бурятии заработала школа лавинной безопасности
В Бурятии заработала школа лавинной безопасности
Общество, 05.04.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Мамая
В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии насчитали 2,6 тысяч соболей
В «Заповедном Подлеморье» в Бурятии насчитали 2,6 тысяч соболей
Общество, 05.04.2021
Зимний маршрутный учёт охватил огромную территорию
Жители Дальнего Востока не хотят ждать ответ работодателя больше недели
Жители Дальнего Востока не хотят ждать ответ работодателя больше недели
Общество, 05.04.2021
Готовность ждать ответ от работодателя зависит также и от опыта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^