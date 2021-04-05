В регионе начался пожароопасный сезон
В Забайкальском крае со 2 апреля на территориях муниципальных районов, муниципальных и городских округов установлен особый противопожарный режим. С 12 апреля особый противопожарный режим вводится на территории региона в границах Каларского муниципального округа и Тунгиро-Олёкминского района. Меры приняты в связи с установлением сухой, жаркой и ветреной погоды в регионе.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, согласно принятому постановлению определены первоочередные задачи органам государственной власти края, местного самоуправления муниципальных образований, учреждениям, организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Среди них очистка территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.
Кроме этого, министерству природных ресурсов Забайкалья предписано рассмотреть ограничение пребывания граждан в лесах.
В Забайкалье ввели особый противопожарный режим
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первый этап чемпионата проведут в Кяхте
Победителей выбирали в семи номинациях
У юбиляра 19 внуков и 20 правнуков
Золотые награды завоевали Батлаев Баир, Цыбиков Радна, Воронцова Людмила, Ткачёва Кристина и Бадмаринчинова Эржена
Граждан наградят знаком отличия за заслуги и нагрудными знаками
Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю
Поощрение знаком будет проводиться один раз в год
Бронзовые медали выиграли Мунсэл Цыденова и Кристина Тамразян
Спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на время в гору
В целом население России уменьшилось на 711 тысяч человек
Мужчина повторно нарушил антиковидные правила
В прошлом году 178 абитуриентов, хотевших стать врачам, не сдали ЕГЭ по химии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Мамая
Зимний маршрутный учёт охватил огромную территорию
Готовность ждать ответ от работодателя зависит также и от опыта