В Забайкалье ввели особый противопожарный режим

В регионе начался пожароопасный сезон



В Забайкальском крае со 2 апреля на территориях муниципальных районов, муниципальных и городских округов установлен особый противопожарный режим. С 12 апреля особый противопожарный режим вводится на территории региона в границах Каларского муниципального округа и Тунгиро-Олёкминского района. Меры приняты в связи с установлением сухой, жаркой и ветреной погоды в регионе.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, согласно принятому постановлению определены первоочередные задачи органам государственной власти края, местного самоуправления муниципальных образований, учреждениям, организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Среди них очистка территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.



Кроме этого, министерству природных ресурсов Забайкалья предписано рассмотреть ограничение пребывания граждан в лесах.

