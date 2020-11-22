Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного

Алюминиевые скакуны скульптора Александра Тимина украшали крышу Бурятского государственного академического театра оперы и балета более полувека. Но в 2006 году в здании театра началась реконструкция и скульптуру решили заменить.
- В 2008-м сбылся популярный анекдот 1970-х — «Коней с Оперного сняли!» - шутит фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Новые кони из бронзы получились легче в два раза и намного тоньше – толщиной всего 5 мм. Их водрузили на крышу театра в апреле 2009 года. В 2012 году поднимался вопрос о том, чтобы скульптуры украшали Кяхту, даже планировалось провести публичные слушания на эту тему.
— О судьбе старых коней долгое время ничего не было известно. Видел их у мастерских театра с обломанными ногами. А потом снесли и мастерские. Но в 2015 году во время велопрогулки я случайно заметил их возле шаманского центра на Новой Комушке. Каково же было моё удивление, когда я увидел старых знакомых в новом облике на открытии шаманского храма «Тэнгэриин Ордон» в мае 2019-го! Отреставрированные скульптуры покрасили золотой краской, а знамя заменили на туги Чингисхана. Замечательный пример реинкарнации получился! – вспоминает Сергей Тарасенко.
Фоторепортаж с открытия первого в России шаманского центра можно посмотреть по ссылке.
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