Фоторепортаж: В Улан-Удэ открылся первый в России шаманский храм

В шаманском храме будут установлены статуи 13 северных божеств, которые, согласно верованиям, охраняют Байкальский регион. Высота статуй составляет 2,5 метра. 13 божеств займут на постаментах северную, самую почётную сторону храма. Под статуями будут располагаться шаманские божества, изготовленные из ткани, кожи.





Перед главным храмом установлены столбы – сэргэ. На них расположены тотемы всех людей, всех национальностей в Бурятии – племён бурятов, русских, сойтов, эвенков. Каждый столб племени стоит с тотемным животным и с названием. Все сэргэ объединены между собой, подчёркивая общий дух людей, живущих в Бурятии и многонациональность республики.





26 мая на улице Барнаульская, где расположена местная религиозная организация шаманов «Тэнгэри», открылось уникальное сооружение. Это Тэнгэриин Ордон (Дворец Неба), первый в России шаманский храм. Он сделан в виде восьмиугольной юрты (шаманы молятся восьми сторонам) высотой около 8 метров. Вместимость храма – более 300 человек.- Шаманских храмов не так много. В России есть шаманский центр, а вот именно храма такого размера нет. В Китае есть такой храм, который расположен в городе Ордосе (Внутренняя Монголия) и посвящён Чингисхану. Он существует уже 800 лет. И правительство Китая достаточно хорошо за ним следит. А у нас почему назрело? Потому что в шаманизме источники идут в основном от западных учёных, и западные учёные почему-то считают, что мы всё время все молебны делали на улице. Но климатические наши условия не позволяют зимой всё время молиться на улице, то есть, соответственно, мы это делали в юртах, домах. А только большие летние тайлгааны были на природе, - поясняла представитель организации «Тэнгэри» Оксана Ким.Строительство шаманского храма длилось шесть лет. Благодаря пожертвованиям, а также при поддержке правительства на строительство собрали около 20 млн рублей.На открытие приехали руководители шаманских организаций из других регионов России, Монголии, Шэнэхэна и даже Германии. По оценкам наблюдателей, собралось порядка 300-400 человек.- Шаманы разожгли на улице два очищающих костра и через них провели верующих. А уже потом, после перерезания ленточки был проведён обряд благополучия в новом храме, - рассказал участник событий.Новый храм позволит шаманам проводить большие молебны в любое время года. Также представители «Тэнгэри» планируют занимаются здесь исследовательской работой, собирая архивную информацию о шаманизме и обрядах и устроив музей и архив.