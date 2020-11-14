Когда-то казалось, что кинотеатр «Октябрь» будет всегда, но всё изменилось в 2018-м
«Байкал-Daily» продолжает публикации из серии «Было – стало в Улан-Удэ». На этот раз в работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко – «Октябрь».
«Октябрь». Казалось, что он будет всегда. Но, увы — два года назад здание кинотеатра было снесено, и сейчас на его месте идёт строительство 19-этажного жилого комплекса.
Вопрос о том, что на месте кинотеатра нужно что-то строить, стоял уже давно. По мнению мэрии, здание «Октября» никакой исторической ценности не несло. Оно было построено в 1954 году по типовому проекту архитектора Зои Осиповны Брод. Таких типовых кинотеатров в разных городах СССР было построено около ста.
Жилой комплекс будет носить такое же название. Впрочем, по-другому это место вряд ли стали бы называть. Как и Элеватор, например, на котором давно уже нет никакого элеватора.
Смотрите также:
Было – стало: Космонавты на ПВЗ
Было – стало: «Октябрь»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Формулировка «молчание – золото» становится сейчас особенно актуальной
На счету Екатерины Цыремпиловой сотни спасённых судеб
В частности, при уходе за пациентом необходимо использовать маски и перчатки
В Улан-Удэ и ряде населённых пунктов республики очно будут учиться только школьники выпускных классов
На Улан-Удэ приходится 59% инфицирования
Порывы ветра могут достигать 18 м/с
Свои работы представили учащиеся художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева
У жителей Дульдургинского района появится возможность обучаться народным ремёслам
Мероприятие посвящено празднованию Дня матери
Первые три квартала года показали прирост населения республики
Церемония открытия прошла с участием военнослужащих ВВО
В ближайшее время в «Слободе» установят фонари и урны
Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально
Работы находятся на стадии завершения
Для контроля работ в зоне озера будет создана платформа экологического мониторинга