В Ангарске появился памятник пожарным и спасателям

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Скульптора вдохновила история спасения мальчика Вани, которого спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске



Торжественное открытие памятника пожарным и спасателям состоялось 1 октября в Ангарске. Монумент установлен в 15-м микрорайоне Ангарска на фасаде пожарно-спасательной части № 9, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



- Профессия пожарного была и остаётся одной из самых сложных. И это не просто профессия, а образ жизни. Риск собой ради других, постоянная готовность к реагированию на разные происшествия - это главные составляющие работы. На протяжении 30 лет огнеборцы достойно отвечают на новые вызовы и угрозы природы, добиваются снижения количества техногенных аварий и пожаров, оправдывают доверие тех, кто нуждается в помощи. И в юбилейный год ведомства мы решили установить памятник, олицетворяющий работу профессионалов своего дела, для сохранения памяти о погибших во время выполнения служебного долга, - отметил начальник Ангарского пожарно-спасательного гарнизона Роман Подхолзин.



Идея с памятником витала давно. В основу легли предложения сотрудников пожарно-спасательных частей Ангарска. А воплотить замысел доверили усольскому скульптору Ивану Зуеву, известному в России и в мире мастеру прикладного искусства, который входит в список лучших скульпторов планеты. Художник почти год трудился над скульптурой. Её высота составляет более двух метров.



- Конечно, самое интересное – это обдумать саму идею памятника и понять, как нужно изобразить героя. В данном случае меня вдохновила история спасения мальчика Вани, которого спасатели достали из-под завалов при обрушении дома в Магнитогорске накануне 2019 года. Эта история потрясла весь мир. Наш герой держит на руках малыша. Здесь сочетается и мужество, бесстрашие, сила человека в форме и беззащитность маленького ребёнка. Создание скульптуры требовало определённых временных затрат. Сделана она из железобетона в моей мастерской в посёлке Тельма Усольского района, - поделился скульптор Иван Зуев.



Вклад в дело по созданию памятника внесли предприятия, организации, частные предприниматели, ветераны гражданской обороны и сотрудники пожарной охраны.





