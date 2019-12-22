Сейчас они трудятся по договорам возмездного оказания услуг
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку деятельности частных охранных предприятий, осуществляющих охрану объектов ОАО «РЖД».
Установлено, что в нарушение закона с 8 частными охранниками ООО «Гридъ» заключены договоры возмездного оказания услуг.
В целях устранения нарушений закона прокурор внёс руководителю ООО «Гридъ» представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
С 1 января 2020 года со всеми охранниками, задействованными на охране объектов ОАО «РЖД» на территории Бурятии, будут заключены трудовые договоры, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РЖД понудили заключить трудовые договоры с охранниками в Бурятии
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