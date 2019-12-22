РЖД понудили заключить трудовые договоры с охранниками в Бурятии

Сейчас они трудятся по договорам возмездного оказания услуг



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку деятельности частных охранных предприятий, осуществляющих охрану объектов ОАО «РЖД».



Установлено, что в нарушение закона с 8 частными охранниками ООО «Гридъ» заключены договоры возмездного оказания услуг.



В целях устранения нарушений закона прокурор внёс руководителю ООО «Гридъ» представление, которое рассмотрено и удовлетворено.



С 1 января 2020 года со всеми охранниками, задействованными на охране объектов ОАО «РЖД» на территории Бурятии, будут заключены трудовые договоры, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

