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РЖД понудили заключить трудовые договоры с охранниками в Бурятии

РЖД понудили заключить трудовые договоры с охранниками в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас они трудятся по договорам возмездного оказания услуг

Байкальская транспортная прокуратура провела проверку деятельности частных охранных предприятий, осуществляющих охрану объектов ОАО «РЖД».

Установлено, что в нарушение закона с 8 частными охранниками ООО «Гридъ» заключены договоры возмездного оказания услуг.

В целях устранения нарушений закона прокурор внёс руководителю ООО «Гридъ» представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

С 1 января 2020 года со всеми охранниками, задействованными на охране объектов ОАО «РЖД» на территории Бурятии, будут заключены трудовые договоры, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
прокуратура
 
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