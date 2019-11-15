В кабинете продемонстрирована история войск национальной гвардии
В улан-удэнской средней школе № 18 открылся учебный кабинет Росгвардии. В тематическом кабинете учащиеся кадетских классов познакомились с историей войск национальной гвардии России, о родоначальнике войск графе Евграфе Комаровском, о специфике деятельности подразделений территориального управления Росгвардии Бурятии.
- Мы, совместно с администрацией школы реализуем дополнительные образовательные программы, направленные на подготовку учащихся к службе в Росгвардии. Сегодня мы оформили кабинет наглядными стендами о войсках национальной гвардии для проведения военно-патриотического воспитания и ранней профориентации к службе на благо Отечества, - обратился к кадетам старший помощник начальника отделения по работе с личным составом управления Росгвардии по Бурятии капитан Руслан Мунасипов.
Ребята рассказали об успехах и своей учёбе, а также продемонстрировали фотографии 3-летней истории кадетства. Первый кадетский класс Росгвардии в средней общеобразовательной школе №18 был открыт в 2017 году.
В улан-удэнской школе открылся класс Росгвардии
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