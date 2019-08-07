В Иркутской зоогалерее спасли бельчонка

Малыш был сильно истощён и обезвожен, обложен личинками мух
Специалисты Иркутской зоогалереи накануне спасли бельчонка.
- Вот такой вот интересный вечерок выдался! К нам приехала Белочка! Рада, что сегодня утром маленький пациент проснулся живым и бодрым, хотя по вчерашнему состоянию надежд на лучшее было мало. Белко-ребёнок был сильно истощён и обезвожен, обложен личинками мух (это же жесть, сколько я их вычистила) Греем, кормим, колем, гладим, - написала сотрудница учреждения в соцсети.
Здесь опубликованы снимки малыша, есть видео.
Малыш был сильно истощён и обезвожен, обложен личинками мух. ФОТО, ВИДЕО
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