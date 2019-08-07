В Иркутской зоогалерее спасли бельчонка









Специалисты Иркутской зоогалереи накануне спасли бельчонка.- Вот такой вот интересный вечерок выдался! К нам приехала Белочка! Рада, что сегодня утром маленький пациент проснулся живым и бодрым, хотя по вчерашнему состоянию надежд на лучшее было мало. Белко-ребёнок был сильно истощён и обезвожен, обложен личинками мух (это же жесть, сколько я их вычистила) Греем, кормим, колем, гладим, - написала сотрудница учреждения в соцсети.Здесь опубликованы снимки малыша, есть видео.