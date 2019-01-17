По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике ночью по трассе БАМ, днём местами небольшой снег, по среднему побережью Байкала днём умеренный снег
Ветер западный 3-8, местами 10-15 м/с, позёмка. Температура ночью 23-28, местами 33-38, по Прибайкалью при снеге 13-18, днём 12-17, местами 19-24 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 24-26, днём 13-15 мороза.
В Улан-Удэ днём до -15 градусов
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