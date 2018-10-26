Всероссийские соревнования по волейболу среди региональных организаций «Динамо» проходили в городе Белгород
Приурочены они к юбилейной дате – 95-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества. На протяжении трёх дней за звание чемпиона сражались представители 14 регионов страны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Команда сборной Республики Бурятия обыграла в своей подгруппе сильнейших спортсменов и вышла из группы. В полуфинале волейболисты Бурятии вырвали победу у сборной Камчатского края со счетом 2:1. В финале в упорной борьбе уступили команде из Калужской области и стали вторыми.
Волейболисты управления Росгвардии Бурятии являются сильнейшими в регионе, они многократные чемпионы соревнований общества «Динамо», а также различных республиканских и межрегиональных соревнований, играют в высшей лиге республики.
Росгвардейцы Бурятии стали вице-чемпионами в Белгороде
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