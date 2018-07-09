Призывники из Бурятии могут задать вопросы на горячую линию

В штабе Восточного военного округа продолжает работу телефон горячей линии по призыву



Офицеры штаба ВВО разъясняют вопросы получения отсрочки от призыва, медицинского переосвидетельствования, сроков проведения призывной кампании, обеспечения вещевым имуществом призывников на сборных пунктах.



Позвонить можно по телефону 8-(4212)-39-72-30, время работы с 11:00 до 13:00 (время хабаровское).



В Восточном военном округе продолжается весенняя 2018 года призывная кампания, военными комиссариатами уже призвано более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Более 7,5 тысяч из них уже отправлено в войска для прохождения военной службы по призыву.



