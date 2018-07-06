В иркутской школе хранили опасные крупы

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Продукты не имели маркировки



Специалисты провели проверку в Булусинской средней общеобразовательной школе имени Бертагаева, сообщил в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В школе незаконно хранили 3 кг гороха и 1 кг манной крупы без маркировки, что не позволило идентифицировать крупу как качественную и безопасную. На них не сохранены этикетки и не написан поставщик.



МОУ «Булусинская СОШ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, выполнение которого будет проконтролировано.

