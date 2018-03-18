В Бурятии участницы чемпионата России по боксу проголосовали на выборах президента









Напомним, что в декабре прошлого года республика выиграла право проведения Чемпионата России по боксу среди женщин. Впервые в истории нашей республики столь значимое спортивное событие пройдёт с 19 по 24 марта (ФСК). Спортсменки из Бурятии составят сильную конкуренцию другим участницам, о чём говорят результаты чемпионата и первенства Сибирского федерального округа (СФО), Первенства России по боксу.

Справка:

Защищать честь республики на Чемпионате России по боксу среди женщин будут 8 спортсменок: Грати Екатерина (48 кг.), Бадмаринчинова Эржена (51 кг.), Серебрякова Кристина (54 кг.), Воронцова Людмила (57 кг.), Шадрина Наталья (60 кг.), Лумбунова Дулма (75 кг.), Сандакова Дарима (75 кг.), Ткачёва Кристина (свыше 81 кг.).

Напомним, что в декабре прошлого года республика выиграла право проведения Чемпионата России по боксу среди женщин. Впервые в истории нашей республики столь значимое спортивное событие пройдёт с 19 по 24 марта (ФСК). Спортсменки из Бурятии составят сильную конкуренцию другим участницам, о чём говорят результаты чемпионата и первенства Сибирского федерального округа (СФО), Первенства России по боксу.









Участницы чемпионата России по боксу среди женщин вместе со своими тренерами приехали на избирательный участок №704 в школе №40, чтобы проголосовать. Они исполнили свой гражданский долг.На выборы спортсменки отправились сразу после тренировочного процесса. Девочки проявили личную инициативу принять участие в жизни страны. Они считают, что голосовать должен каждый вне зависимости от того, в какой точке России он находится, сообщает Федерация бокса Бурятии.– Я, как гражданин России, пришел выбрать наше будущее, чтобы в нашей стране был сильный президент, – комментирует главный тренер женской сборной Республики Бурятия Бато-Мунко Ванкеев. – Девочкам уже всем есть восемнадцать лет. Они уже сами всё осознают, поэтому проголосуют.– Каждый человек должен ходить на выборы. Должен поучаствовать в этом деле, потому что это наша страна, мы в ней живём, и мы выбираем того, кто будет осуществлять руководство страны. Я считаю, что это не просто мероприятие, это долг каждого человека, – рассказывает главный тренер женской сборной России по боксу Александр Черноиванов.