Улан-удэнец 12 лет не платил членские взносы СНТ

Суд взыскал с мужчины в два раза большую суму, включая проценты за пользование



В Советский районный суд с иском к улан-удэнцу обратился представитель СНТ в Прибайкальском районе. Он просил взыскать с мужчины задолженность по членским взносам с 2005 по 2017 год, проценты за пользование чужими средствами и расходы по оплате госпошлины.



Ответчик является членом товарищества, собственником земельного участка площадью 11 соток. В нарушение решения общего собрания СНТ он не оплатил членские взносы 12 лет.



По закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан их члены обязаны своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим законом и уставом объединения, налоги и платежи.



В отсутствие доказательств оплаты членских взносов суд постановил удовлетворить исковые требования СНТ.



С мужчины взысканы 108 тысяч рублей, в том числе задолженность по членским взносам более 50 тысяч, проценты за пользование - почти 55 тысяч и пошлина 3 тысячи. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

