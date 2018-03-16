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Улан-удэнец 12 лет не платил членские взносы СНТ

Общество, 
Суд взыскал с мужчины в два раза большую суму, включая проценты за пользование

В Советский районный суд с иском к улан-удэнцу обратился представитель СНТ в Прибайкальском районе. Он просил взыскать с мужчины задолженность по членским взносам с 2005 по 2017 год, проценты за пользование чужими средствами и расходы по оплате госпошлины.

Ответчик является членом товарищества, собственником земельного участка площадью 11 соток. В нарушение решения общего собрания СНТ он не оплатил членские взносы 12 лет.

По закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан их члены обязаны своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим законом и уставом объединения, налоги и платежи.

В отсутствие доказательств оплаты членских взносов суд постановил удовлетворить исковые требования СНТ.

С мужчины взысканы 108 тысяч рублей, в том числе задолженность по членским взносам более 50 тысяч, проценты за пользование - почти 55 тысяч и пошлина 3 тысячи. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда. 
суд
 
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