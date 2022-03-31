Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий



Врач выписывает рецепт в форме электронного документа, используя свою цифровую подпись, тем самым формируя аналог классического бумажного назначения, который имеет с ним равную юридическую силу. Система информирует врача о ранее назначенных препаратах, схеме применения, дозировках, возможной лекарственной несовместимости препаратов текущего плана лечения с лекарствами, назначенными ранее, а также о наличии нужных медикаментов в аптеках города. Сервис позволяет формировать и хранить рецепты, проверять и предоставлять к ним доступ, а также отслеживать состояние здоровья пациента и соблюдение стандартов протоколов назначений и лечения.



Справка:



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



30 марта Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве с заместителем Председателя Правления ПАО Сбербанк Ольгой Голодец. Соглашение касается внедрения цифровых технологий Сбера в республике.Подписание документа произошло в онлайн-формате.- Соглашение о сотрудничестве предполагает разработку плана и «дорожных карт» в области цифровизации социальной сферы и сферы здравоохранения Республики Бурятия, создание различных цифровых медицинских сервисов, с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта Сбера. Также предполагается внедрение и развитие новых цифровых технологий, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач транспортной и социальной сферы, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Сейчас делается ставка на развитие ключевых направлений цифровой экосистемы в социальной сфере и в сфере здравоохранения. Это, например, и телемедицина, и интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений (для постановки предварительного диагноза применяются технологии анализа больших данных и машинного обучения), и речевые технологии.- Республика обладает очень высоким уровнем развития и интеграции цифровых технологий в разные сферы жизни, которые ежедневно помогает жителям и бизнесу в решении их ключевых вопросов и задач. Многие цифровые технологии Сбера уже используются или тестируются в медицинских учреждениях региона. Мы рады, что правительство рассматривает новые цифровые решения в здравоохранении, которые позволят значительно повысить качество медицинской помощи для жителей региона, - поделилась заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец.В Бурятии уже запущены некоторые проекты Сбера в сфере здравоохранения.С 2021 года врачи в республике активно пользуются дистанционным мониторингом состоянии здоровья, который реализует компания СберЗдоровье. Это специальная медицинская платформа, которая позволяет получить онлайн-консультацию у дежурного терапевта или педиатра в любое время суток.Проект на сегодня охватывает 35 медицинских учреждений в Бурятии и уже помогает вести надомное сопровождение более 5000 пациентов.- Сервис помогает следить за состоянием здоровья пациентов дистанционно. Для этого пациенту нужно посетить своего лечащего врача, обсудить с ним показания своего давления или уровня сахара в крови. Пациенту на постоянной основе начинает звонить робот-помощник и собирать определенные показатели. Все измерения сохраняются в электронном дневнике здоровья и передаются лечащему врачу. Пациент и специалист всегда имеют доступ к истории показаний и наблюдений, что позволяет врачу видеть динамику показателей здоровья пациента и принимать решение о корректировке лечения, - пояснил заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов.На сегодняшний день, робот совершил уже почти 60000 звонков для сбора показаний.Антон Соколов также отметил и проект Voice2Med, который используется уже в нескольких учреждениях Бурятии. Это продукт на основе искусственного интеллекта.- Voice2Med позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Высокое качество распознавания речи обеспечивает полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом, - добавил Соколов.Также планируется введение электронных рецептов. Электронный рецепт обеспечивает эффективное взаимодействие пациента, врача и фармацевта в едином цифровом контуре.