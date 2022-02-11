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Известная бурятская рекомендация поможет получить скидку в Москве

Известная бурятская рекомендация поможет получить скидку в Москве
Бизнес,  Фото:anonim03_uu
Фраза «Я от дяди Баира» прижилась в столице России

Земляков из Бурятии в Москве можно найти по рекламному баннеру, где запечатлена известная бурятская рекомендация, ставшая мемом – «Я от дяди Баира». Кроме того, что выходцы из Бурятии могут встретиться с земляками, они ещё смогут получить скидку на полиграфическом предприятии у метро «Баррикадная» в столице России. Фото размещено в паблике anonim03_uu.

Фраза «Я от дяди Баира» размещена на рекламном баннере полиграфических услуг. Её может понять только житель Бурятии, возможно, и жители Калмыкии, где также распространено это самое популярное в республике имя.

«Я от дяди Баира» давно стало мемом в социальных сетях республики, ироничным высказыванием, которое раскрывает суть «блатных отношений». Это высказывание подхватили бурятские КВНщики, они активно используют его в своих выступлениях.

- Это так называемое бурятское «резюме» пришло из народа. Мы его подхватили и часто используем на сцене во время КВН-игр, - рассказали «Байкал-Daily» члены команды «ЧиВа 03».

Участники этой команды известны в Бурятии, она состоит сплошь из уже узнаваемых лиц разговорного жанра. 
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