Произошло аварийное отключение электричества
В пятницу, 11 ноября, в Улан-Удэ было зафиксировано нарушение электроснабжения. Из-за неисправности кабельной линии в 13:50 аварийно отключилась электроэнергия в трёх больницах. Это коснулось городского перинатального центра, детской республиканской клинической больницы и БСМП. Все они находятся на проспекте Строителей.
Однако нарушение электроснабжения не повлияло на работу медучреждений. Уже в 13:51 все они были автоматически переведены на резервные источники питания.
В 14:18 электроэнергия была восстановлена по резервной схеме. Время устранения инцидента составило 28 минут.
В Улан-Удэ трём больницам пришлось переходить на резервное электропитание
Происшествия, Фото:
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