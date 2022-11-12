В Улан-Удэ трём больницам пришлось переходить на резервное электропитание

Произошло аварийное отключение электричества



В пятницу, 11 ноября, в Улан-Удэ было зафиксировано нарушение электроснабжения. Из-за неисправности кабельной линии в 13:50 аварийно отключилась электроэнергия в трёх больницах. Это коснулось городского перинатального центра, детской республиканской клинической больницы и БСМП. Все они находятся на проспекте Строителей.



Однако нарушение электроснабжения не повлияло на работу медучреждений. Уже в 13:51 все они были автоматически переведены на резервные источники питания.



В 14:18 электроэнергия была восстановлена по резервной схеме. Время устранения инцидента составило 28 минут.

