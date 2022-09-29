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Виновник смертельного ДТП заплатит овдовевшей улан-удэнке 700 тысяч

Виновник смертельного ДТП заплатит овдовевшей улан-удэнке 700 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель насмерть задавил двух людей на трамвайной остановке

В Улан-Удэ водитель, насмерть задавивший двух людей на трамвайной остановке, выплатит компенсацию семье одного из них. Иск о взыскании компенсации морального подала горожанка, оставшаяся вдовой.

Страшная авария произошла в октябре 2019 года. 31-летний водитель автомобиля «Лифан» на остановке «Республиканская больница» вылетел на трамвайные пути, где стояли пассажиры в ожидании вагона. Автомобилист насмерть сбил двух человек - 47-летнего мужчину и 56-летнюю женщину.

Сам он утверждал, что у автомобиля отказали тормоза.

В январе 2021 года суд признал водителя виновным по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Мужчину приговорили к четырём годам в колонии-поселении, а также лишили водительских прав на два года.

Овдовевшая улан-удэнка хотела взыскать с автомобилиста миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина объяснила суду, что без отца остался её ребёнок. Утрата для сына стала тяжелейшем событием в жизни.

Суд удовлетворил иск женщины частично.

«Определяя размер морального вреда, суд учитывает, что страдания истца обусловлены негативными переживаниями, возникшими под действием травмирующего его психику события и влияющими на его настроение, самочувствие и здоровье. Нравственные страдания сопровождаются стрессом, чувством тревоги, страха и горя. Из пояснений матери ребёнка следует, что смерть отца вызвала у сына депрессивное состояние, боль от утраты», - говорится в судебных материалах.

С виновника ДТП взыщут 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также он выплатит судебные расходы, в том числе на услуги юриста в размере 10 тысяч. 
ДТП компенсация

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