В Улан-Удэ автомобиль въехал в пешеходов



Как утверждают свидетели происшествия, автомобилист ехал на красный свет, пытался уйти от столкновения с пешеходами и врезался трамвайную остановку.



Как утверждают свидетели происшествия, автомобилист ехал на красный свет, пытался уйти от столкновения с пешеходами и врезался трамвайную остановку.





Сегодня в обеденное время на остановке Республиканская больница в Улан-Удэ произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и врезался в толпу людей. Также он снёс установленные здесь ограждения.По предварительным данным, пострадали два человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Подробности будут позднее.