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В Улан-Удэ автомобиль въехал в пешеходов

В Улан-Удэ автомобиль въехал в пешеходов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иномарка залетела на трамвайные пути (фото 18+)

Сегодня в обеденное время на остановке Республиканская больница в Улан-Удэ произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и врезался в толпу людей. Также он снёс установленные здесь ограждения.   

Как утверждают свидетели происшествия, автомобилист ехал на красный свет, пытался уйти от столкновения с пешеходами и врезался трамвайную остановку.




По предварительным данным, пострадали два человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Подробности будут позднее.





ДТП
 
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